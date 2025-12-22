NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mind CTI von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Mind CTI-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Mind CTI-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 1,97 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mind CTI-Aktie investiert, befänden sich nun 507,614 Mind CTI-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 588,83 USD, da sich der Wert eines Mind CTI-Papiers am 19.12.2025 auf 1,16 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 588,83 USD entspricht einer negativen Performance von 41,12 Prozent.

Der Marktwert von Mind CTI betrug jüngst 23,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at