NASDAQ Composite Index-Titel Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mind CTI von vor 10 Jahren bedeutet

Das Mind CTI-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Mind CTI-Aktie an diesem Tag 2,56 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Mind CTI-Aktie investierten, hätten nun 39,063 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 47,27 USD, da sich der Wert eines Mind CTI-Anteils am 12.12.2025 auf 1,21 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 52,73 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Mind CTI betrug jüngst 24,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at