NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Modine Manufacturing eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Modine Manufacturing-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11,19 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 89,366 Modine Manufacturing-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Modine Manufacturing-Papiers auf 162,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 488,83 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1 348,88 Prozent.

Modine Manufacturing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at