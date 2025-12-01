Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Hochrechnung
|
01.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Modine Manufacturing-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11,19 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 89,366 Modine Manufacturing-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Modine Manufacturing-Papiers auf 162,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 488,83 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1 348,88 Prozent.
Modine Manufacturing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Modine Manufacturing Co.mehr Nachrichten
Analysen zu Modine Manufacturing Co.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Modine Manufacturing Co.
|134,85
|-2,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.