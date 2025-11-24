NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Modine Manufacturing-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Modine Manufacturing-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,10 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,739 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 677,91 USD, da sich der Wert einer Modine Manufacturing-Aktie am 21.11.2025 auf 143,04 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +577,91 Prozent.

Der Marktwert von Modine Manufacturing betrug jüngst 7,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at