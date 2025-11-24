Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Modine Manufacturing-Investmentbeispiel
|
24.11.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Modine Manufacturing-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,10 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,739 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 677,91 USD, da sich der Wert einer Modine Manufacturing-Aktie am 21.11.2025 auf 143,04 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +577,91 Prozent.
Der Marktwert von Modine Manufacturing betrug jüngst 7,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
