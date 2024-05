NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Monro Muffler Brake-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Monro Muffler Brake eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die Monro Muffler Brake-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 54,01 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hat, hat nun 185,151 Anteile im Depot. Die gehaltenen Monro Muffler Brake-Anteile wären am 29.05.2024 4 169,60 USD wert, da der Schlussstand 22,52 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 58,30 Prozent verkleinert.

Der Monro Muffler Brake-Wert an der Börse wurde auf 712,05 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at