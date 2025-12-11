NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Monro Muffler Brake-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Monro Muffler Brake-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Monro Muffler Brake-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Monro Muffler Brake-Papier an diesem Tag 69,59 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Monro Muffler Brake-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,437 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Monro Muffler Brake-Anteile wären am 10.12.2025 29,59 USD wert, da der Schlussstand 20,59 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 70,41 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Monro Muffler Brake belief sich zuletzt auf 587,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at