NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor 5 Jahren gekostet
Am 04.12.2020 wurden Monro Muffler Brake-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 48,34 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Monro Muffler Brake-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 206,868 Monro Muffler Brake-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 19,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 930,49 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 60,70 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Monro Muffler Brake eine Börsenbewertung in Höhe von 567,92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
