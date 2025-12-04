Monro Muffler Brake Aktie

Monro Muffler Brake für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882462 / ISIN: US6102361010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Monro Muffler Brake-Investment verlieren können.

Am 04.12.2020 wurden Monro Muffler Brake-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 48,34 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Monro Muffler Brake-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 206,868 Monro Muffler Brake-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 19,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 930,49 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 60,70 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Monro Muffler Brake eine Börsenbewertung in Höhe von 567,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Monro Muffler Brake Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Monro Muffler Brake Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Monro Muffler Brake Inc. 16,30 1,24% Monro Muffler Brake Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:41 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen