Monro Muffler Brake Aktie

WKN: 882462 / ISIN: US6102361010

Monro Muffler Brake-Performance 27.11.2025 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Monro Muffler Brake von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Monro Muffler Brake eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Monro Muffler Brake-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Monro Muffler Brake-Papier letztlich bei 46,17 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,659 Monro Muffler Brake-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (18,97 USD), wäre die Investition nun 410,87 USD wert. Das entspricht einem Minus von 58,91 Prozent.

Jüngst verzeichnete Monro Muffler Brake eine Marktkapitalisierung von 582,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

