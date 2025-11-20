NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Monro Muffler Brake-Einstiegs gewesen.

Die Monro Muffler Brake-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Monro Muffler Brake-Aktie betrug an diesem Tag 26,77 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investierten, hätten nun 3,736 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2025 auf 18,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,91 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 32,09 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Monro Muffler Brake zuletzt 511,90 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at