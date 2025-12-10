NASDAQ Composite Index-Papier NetGear-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NetGear-Investment von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in NetGear-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das NetGear-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das NetGear-Papier an diesem Tag 35,87 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,788 NetGear-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 74,10 USD, da sich der Wert eines NetGear-Papiers am 09.12.2025 auf 26,58 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 74,10 USD, was einer negativen Performance von 25,90 Prozent entspricht.

NetGear wurde am Markt mit 764,47 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at