NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Neurocrine Biosciences-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Neurocrine Biosciences-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.12.2022 wurden Neurocrine Biosciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Neurocrine Biosciences-Papier an diesem Tag bei 119,48 USD. Bei einem Neurocrine Biosciences-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 83,696 Neurocrine Biosciences-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 154,75 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 951,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,52 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Neurocrine Biosciences belief sich jüngst auf 15,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at