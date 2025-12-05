NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Neurocrine Biosciences-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Neurocrine Biosciences-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 126,42 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7,910 Neurocrine Biosciences-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 219,90 USD, da sich der Wert eines Neurocrine Biosciences-Anteils am 04.12.2025 auf 154,22 USD belief. Damit wäre die Investition um 21,99 Prozent gestiegen.

Alle Neurocrine Biosciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at