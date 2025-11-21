NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Neurocrine Biosciences-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Neurocrine Biosciences-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 89,00 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 112,360 Neurocrine Biosciences-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Neurocrine Biosciences-Aktie auf 138,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 615,73 USD wert. Damit wäre die Investition 56,16 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Neurocrine Biosciences belief sich jüngst auf 13,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at