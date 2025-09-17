NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nissan Motor-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Nissan Motor-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 17.09.2020 wurde die Nissan Motor-Aktie an der Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs der Nissan Motor-Anteile betrug an diesem Tag 379,10 JPY. Bei einem Nissan Motor-Investment von 100 JPY zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,264 Nissan Motor-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 363,00 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,75 JPY wert. Das kommt einer Abnahme um 4,25 Prozent gleich.

Der Marktwert von Nissan Motor betrug jüngst 1,27 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at