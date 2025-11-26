Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Langfristige Anlage
|
26.11.2025 10:03:57
NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nissan Motor von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Nissan Motor-Aktie via Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Tag beendete die Nissan Motor-Aktie bei 392,10 JPY. Bei einem 1 000-JPY-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,550 Nissan Motor-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 938,54 JPY, da sich der Wert einer Nissan Motor-Aktie am 25.11.2025 auf 368,00 JPY belief. Damit wäre die Investition um 6,15 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von Nissan Motor belief sich jüngst auf 1,27 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Nissan Motor Co. Ltd.
|2,08
|3,40%