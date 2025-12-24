Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittwochmittag im Plus

Der NASDAQ Composite wagt sich am Mittagnicht aus der Reserve.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,19 Prozent fester bei 23 606,94 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 23 555,95 Zählern und damit 0,025 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (23 561,84 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 23 616,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 527,97 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,667 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 24.11.2025, einen Stand von 22 872,01 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 497,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 20 031,13 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 22,44 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit FreightCar America (+ 7,47 Prozent auf 11,66 USD), PetMed Express (+ 6,14 Prozent auf 3,63 USD), Geron (+ 4,51 Prozent auf 1,39 USD), Century Casinos (+ 3,79 Prozent auf 1,37 USD) und OraSure Technologies (+ 3,38 Prozent auf 2,45 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Donegal Group B (-13,02 Prozent auf 14,26 USD), Taylor Devices (-4,05 Prozent auf 59,49 USD), Nortech Systems (-3,54 Prozent auf 7,09 USD), Amtech Systems (-3,35 Prozent auf 12,40 USD) und 3D Systems (-3,04 Prozent auf 1,76 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8 705 562 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,786 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

2025 hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,96 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

