02.12.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nortech Systems-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Nortech Systems-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Nortech Systems-Papier an diesem Tag 4,75 USD wert. Bei einem Nortech Systems-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 105,263 Nortech Systems-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.12.2025 gerechnet (6,80 USD), wäre das Investment nun 14 315,79 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 43,16 Prozent.
Der Börsenwert von Nortech Systems belief sich zuletzt auf 19,12 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
