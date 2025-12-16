NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Omnicell von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Omnicell-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Omnicell-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,07 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Omnicell-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,440 Omnicell-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.12.2025 auf 43,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,85 USD wert. Das entspricht einem Plus von 48,85 Prozent.

Omnicell wurde am Markt mit 1,98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at