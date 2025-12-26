OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
26.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OraSure Technologies von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades OraSure Technologies-Anteilen an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das OraSure Technologies-Papier 4,73 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2 114,165 OraSure Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen OraSure Technologies-Papiere wären am 24.12.2025 5 137,42 USD wert, da der Schlussstand 2,43 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 48,63 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von OraSure Technologies bezifferte sich zuletzt auf 174,52 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
