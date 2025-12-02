Paccar Aktie

Paccar

WKN: 861114 / ISIN: US6937181088

Lohnende Paccar-Investition? 02.12.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Paccar-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Paccar-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70,53 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Paccar-Aktie investiert, befänden sich nun 141,790 Paccar-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 01.12.2025 auf 103,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 741,94 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 47,42 Prozent.

Zuletzt verbuchte Paccar einen Börsenwert von 55,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

