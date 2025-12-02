Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
|Lohnende Paccar-Investition?
|
02.12.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Paccar-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70,53 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Paccar-Aktie investiert, befänden sich nun 141,790 Paccar-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 01.12.2025 auf 103,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 741,94 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 47,42 Prozent.
Zuletzt verbuchte Paccar einen Börsenwert von 55,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Paccar Inc.mehr Nachrichten
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Paccar-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
20.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
20.11.25
|Verluste in New York: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
20.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)