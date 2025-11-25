Paccar Aktie

Hochrechnung 25.11.2025 16:05:09

NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Paccar-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Paccar-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Paccar-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Paccar-Aktie an diesem Tag 116,54 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,581 Paccar-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 102,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 879,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,08 Prozent verringert.

Paccar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 54,31 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

