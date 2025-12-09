PDF Solutions Aktie

PDF Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541307 / ISIN: US6932821050

PDF Solutions-Performance im Blick 09.12.2025 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: Wäre eine Anlage in PDF Solutions vor einem Jahr inzwischen rentabel?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PDF Solutions-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem PDF Solutions-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,85 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 324,149 PDF Solutions-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.12.2025 auf 31,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 051,86 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0,52 Prozent vermehrt.

PDF Solutions war somit zuletzt am Markt 1,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu PDF Solutions Inc.

Analysen zu PDF Solutions Inc.

Aktien in diesem Artikel

PDF Solutions Inc. 26,84 6,09% PDF Solutions Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

