NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: Wäre eine Anlage in PDF Solutions vor einem Jahr inzwischen rentabel?
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem PDF Solutions-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,85 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 324,149 PDF Solutions-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.12.2025 auf 31,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 051,86 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0,52 Prozent vermehrt.
PDF Solutions war somit zuletzt am Markt 1,18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
