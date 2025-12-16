PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|Lohnendes PDF Solutions-Investment?
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PDF Solutions-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 16.12.2022 wurden PDF Solutions-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen PDF Solutions-Anteile an diesem Tag bei 28,87 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,464 PDF Solutions-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,67 USD, da sich der Wert einer PDF Solutions-Aktie am 15.12.2025 auf 29,93 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 3,67 Prozent vermehrt.
Der PDF Solutions-Wert an der Börse wurde auf 1,20 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PDF Solutions Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu PDF Solutions Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PDF Solutions Inc.
|24,86
|-2,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.