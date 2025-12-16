PDF Solutions Aktie

WKN: 541307 / ISIN: US6932821050

Lohnendes PDF Solutions-Investment? 16.12.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PDF Solutions-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PDF Solutions-Aktien gewesen.

Am 16.12.2022 wurden PDF Solutions-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen PDF Solutions-Anteile an diesem Tag bei 28,87 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,464 PDF Solutions-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,67 USD, da sich der Wert einer PDF Solutions-Aktie am 15.12.2025 auf 29,93 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 3,67 Prozent vermehrt.

Der PDF Solutions-Wert an der Börse wurde auf 1,20 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

