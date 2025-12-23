NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PDF Solutions gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades PDF Solutions-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 22,08 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in PDF Solutions-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,290 PDF Solutions-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.12.2025 1 315,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,04 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 31,52 Prozent gleich.

PDF Solutions wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,10 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at