PetMed Express Aktie

WKN: 121843 / ISIN: US7163821066

Rentables PetMed Express-Investment? 24.11.2025 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Papier PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PetMed Express von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen PetMed Express-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades PetMed Express-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des PetMed Express-Papiers betrug an diesem Tag 16,96 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 58,962 PetMed Express-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.11.2025 auf 1,61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,93 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 90,51 Prozent.

Alle PetMed Express-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

