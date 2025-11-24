PetMed Express Aktie
WKN: 121843 / ISIN: US7163821066
|Rentables PetMed Express-Investment?
|
24.11.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Papier PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PetMed Express von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades PetMed Express-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des PetMed Express-Papiers betrug an diesem Tag 16,96 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 58,962 PetMed Express-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.11.2025 auf 1,61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,93 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 90,51 Prozent.
Alle PetMed Express-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33,86 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PetMed Express Inc.mehr Nachrichten
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Papier PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PetMed Express von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
19.11.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
17.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PetMed Express-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
14.11.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel in New York: Das macht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
13.11.25
|NASDAQ-Handel So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
13.11.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)