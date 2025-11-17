PetMed Express Aktie
WKN: 121843 / ISIN: US7163821066
17.11.2025 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PetMed Express-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 17.11.2020 wurden PetMed Express-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das PetMed Express-Papier an diesem Tag bei 29,31 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das PetMed Express-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,412 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.11.2025 6,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,00 USD belief. Mit einer Performance von -93,18 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von PetMed Express betrug jüngst 41,92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
