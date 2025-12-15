Pinnacle Financial Partners Aktie

Pinnacle Financial Partners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 634714 / ISIN: US72346Q1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Pinnacle Financial Partners-Anlage? 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Wert Pinnacle Financial Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pinnacle Financial Partners-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Pinnacle Financial Partners-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Pinnacle Financial Partners-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 62,29 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pinnacle Financial Partners-Aktie investiert, befänden sich nun 1,605 Pinnacle Financial Partners-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.12.2025 160,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 99,88 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 60,35 Prozent vermehrt.

Pinnacle Financial Partners wurde am Markt mit 7,77 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pinnacle Financial Partners Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Pinnacle Financial Partners Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pinnacle Financial Partners Inc. 100,43 0,55% Pinnacle Financial Partners Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen