Pinnacle Financial Partners Aktie
WKN: 634714 / ISIN: US72346Q1040
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert Pinnacle Financial Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pinnacle Financial Partners-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Pinnacle Financial Partners-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 62,29 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pinnacle Financial Partners-Aktie investiert, befänden sich nun 1,605 Pinnacle Financial Partners-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.12.2025 160,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 99,88 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 60,35 Prozent vermehrt.
Pinnacle Financial Partners wurde am Markt mit 7,77 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|Pinnacle Financial Partners Inc.
|100,43
|0,55%
