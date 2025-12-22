NASDAQ Composite Index-Papier Pinnacle Financial Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pinnacle Financial Partners von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pinnacle Financial Partners-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Pinnacle Financial Partners-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 51,94 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pinnacle Financial Partners-Aktie investiert, befänden sich nun 19,253 Pinnacle Financial Partners-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.12.2025 gerechnet (100,64 USD), wäre das Investment nun 1 937,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 93,76 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Pinnacle Financial Partners zuletzt 7,83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at