NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Provident Financial von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Provident Financial-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Provident Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Provident Financial-Papier bei 16,21 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,169 Provident Financial-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.12.2025 gerechnet (15,30 USD), wäre das Investment nun 94,39 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 5,61 Prozent verkleinert.

Am Markt war Provident Financial jüngst 99,51 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at