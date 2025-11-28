Provident Financial Holdings Aktie
WKN: 914318 / ISIN: US7438681014
|Provident Financial-Investition im Blick
|
28.11.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Provident Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 28.11.2015 wurden Provident Financial-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Provident Financial-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18,28 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Provident Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 547,046 Provident Financial-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.11.2025 8 347,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,26 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -16,52 Prozent.
Zuletzt verbuchte Provident Financial einen Börsenwert von 98,81 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!