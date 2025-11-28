Provident Financial Holdings Aktie

WKN: 914318 / ISIN: US7438681014

Provident Financial-Investition im Blick 28.11.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Provident Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Provident Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 28.11.2015 wurden Provident Financial-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Provident Financial-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18,28 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Provident Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 547,046 Provident Financial-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.11.2025 8 347,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,26 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -16,52 Prozent.

Zuletzt verbuchte Provident Financial einen Börsenwert von 98,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

