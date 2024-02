NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie statt. Der Schlusskurs des Regeneron Pharmaceuticals-Papiers betrug an diesem Tag 758,47 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,132 Anteilen. Die gehaltenen Regeneron Pharmaceuticals-Anteile wären am 30.01.2024 126,53 USD wert, da der Schlussstand 959,73 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,53 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Regeneron Pharmaceuticals zuletzt 104,70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at