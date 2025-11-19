Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|Regeneron Pharmaceuticals-Anlage unter der Lupe
|
19.11.2025 16:04:45
NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Regeneron Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 19.11.2020 wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 514,71 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,194 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2025 140,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 725,34 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,92 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Regeneron Pharmaceuticals einen Börsenwert von 73,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.mehr Nachrichten
|
19.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Pluszeichen in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
19.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Regeneron Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
17.11.25