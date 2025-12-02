NASDAQ Composite Index-Papier Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sangamo Therapeutics von vor 5 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Sangamo Therapeutics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Sangamo Therapeutics-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Sangamo Therapeutics-Papiers betrug an diesem Tag 9,98 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Sangamo Therapeutics-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 002,004 Sangamo Therapeutics-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.12.2025 auf 0,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 426,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 95,74 Prozent verringert.

Der Marktwert von Sangamo Therapeutics betrug jüngst 155,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at