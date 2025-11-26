Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag mit Zuschlägen

Am Mittwoch legt der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 1,00 Prozent auf 23 255,95 Punkte zu. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,598 Prozent auf 23 163,19 Punkte an der Kurstafel, nach 23 025,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 23 074,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 280,58 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 3,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23 204,87 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 26.08.2025, einen Wert von 21 544,27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19 175,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 20,62 Prozent aufwärts. 24 019,99 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14 784,03 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Sangamo Therapeutics (+ 7,97 Prozent auf 0,45 USD), Cogent Communications (+ 7,88 Prozent auf 19,30 USD), AXT (+ 7,58 Prozent auf 9,93 USD), PetMed Express (+ 7,36 Prozent auf 1,75 USD) und SMC (+ 7,13 Prozent auf 367,99 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Microvision (-4,73 Prozent auf 0,92 USD), Cerus (-4,24 Prozent auf 1,70 USD), Americas Car-Mart (-3,91 Prozent auf 22,60 USD), inTest (-2,91 Prozent auf 7,67 USD) und Century Casinos (-2,68 Prozent auf 1,45 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 353 331 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,831 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 17,08 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Cogent Communications-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at