WKN: 936386 / ISIN: US8006771062

Lohnendes Sangamo Therapeutics-Investment? 25.11.2025 16:05:09

NASDAQ Composite Index-Papier Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sangamo Therapeutics von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Sangamo Therapeutics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sangamo Therapeutics-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Sangamo Therapeutics-Aktie betrug an diesem Tag 3,56 USD. Bei einem Sangamo Therapeutics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 280,899 Sangamo Therapeutics-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Sangamo Therapeutics-Aktie auf 0,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,02 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 88,30 Prozent vermindert.

Der Sangamo Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 143,05 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

