Sangamo Therapeutics Aktie
WKN: 936386 / ISIN: US8006771062
|Lohnendes Sangamo Therapeutics-Investment?
|
25.11.2025 16:05:09
NASDAQ Composite Index-Papier Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sangamo Therapeutics von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sangamo Therapeutics-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Sangamo Therapeutics-Aktie betrug an diesem Tag 3,56 USD. Bei einem Sangamo Therapeutics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 280,899 Sangamo Therapeutics-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Sangamo Therapeutics-Aktie auf 0,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,02 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 88,30 Prozent vermindert.
Der Sangamo Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 143,05 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
