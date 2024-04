NASDAQ Composite Index-Papier Scientific Games-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scientific Games-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Scientific Games-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Scientific Games-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 21,12 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Scientific Games-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,735 Scientific Games-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 442,95 USD, da sich der Wert eines Scientific Games-Papiers am 24.04.2024 auf 93,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 342,95 Prozent gesteigert.

Alle Scientific Games-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at