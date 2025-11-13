Scientific Games Aktie
WKN: 875605 / ISIN: US80874P1093
|Langfristige Anlage
|
13.11.2025 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Scientific Games-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scientific Games-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Scientific Games-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Scientific Games-Papier bei 7,93 USD. Bei einem Scientific Games-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 261,034 Scientific Games-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2025 auf 86,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108 726,36 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 108 726,36 USD entspricht einer Performance von +987,26 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Scientific Games eine Börsenbewertung in Höhe von 7,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
