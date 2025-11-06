Scientific Games Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Scientific Games-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scientific Games-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Scientific Games-Papier statt. Zum Handelsende standen Scientific Games-Anteile an diesem Tag bei 36,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Scientific Games-Aktie investiert hätte, hätte er nun 27,778 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.11.2025 2 039,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,43 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 103,97 Prozent erhöht.
Scientific Games wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,16 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
