Scientific Games Aktie

Scientific Games für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875605 / ISIN: US80874P1093

Scientific Games-Anlage im Blick 06.11.2025 16:05:18

NASDAQ Composite Index-Wert Scientific Games-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scientific Games-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Scientific Games-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Scientific Games-Papier statt. Zum Handelsende standen Scientific Games-Anteile an diesem Tag bei 36,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Scientific Games-Aktie investiert hätte, hätte er nun 27,778 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.11.2025 2 039,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,43 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 103,97 Prozent erhöht.

Scientific Games wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,16 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

