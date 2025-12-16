NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Silicon Laboratories-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Silicon Laboratories-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 131,12 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 76,266 Silicon Laboratories-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.12.2025 auf 134,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 260,83 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 10 260,83 USD, was einer positiven Performance von 2,61 Prozent entspricht.

Silicon Laboratories war somit zuletzt am Markt 4,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at