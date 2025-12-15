NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Southside Bancshares-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Southside Bancshares-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 35,16 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 28,441 Southside Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.12.2025 auf 31,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 909,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,02 Prozent verringert.

Der Southside Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 964,77 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at