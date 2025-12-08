Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093

Southside Bancshares-Anlage unter der Lupe 08.12.2025 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Southside Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 08.12.2015 wurden Southside Bancshares-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Southside Bancshares-Papier bei 23,90 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Southside Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,184 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (30,54 USD), wäre die Investition nun 127,79 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,79 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Southside Bancshares belief sich zuletzt auf 916,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

