Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Langfristige Anlage
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 575,540 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.12.2025 gerechnet (162,08 USD), wäre die Investition nun 93 283,45 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 832,83 Prozent.
Strategy (ex MicroStrategy) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)mehr Nachrichten
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16:02
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start steigen (finanzen.at)
|
15.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
15.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
15.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
15.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
15.12.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht Verluste (finanzen.at)
|
15.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|142,50
|3,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.