Strategy Aktie

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

16.12.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Strategy (ex MicroStrategy) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 575,540 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.12.2025 gerechnet (162,08 USD), wäre die Investition nun 93 283,45 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 832,83 Prozent.

Strategy (ex MicroStrategy) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Strategy (ex MicroStrategy) 142,50 3,04% Strategy (ex MicroStrategy)

