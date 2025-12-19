Teva Pharmaceutical Industries Aktie

Teva Pharmaceutical Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883035 / ISIN: US8816242098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Teva Pharmaceutical Industries-Investment 19.12.2025 10:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Teva Pharmaceutical Industries-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Teva Pharmaceutical Industries-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 21,31 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,693 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Teva Pharmaceutical Industries-Papiers auf 30,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,28 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 42,28 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)mehr Nachrichten