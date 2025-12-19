Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|Teva Pharmaceutical Industries-Investment
|
19.12.2025 10:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Teva Pharmaceutical Industries-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 21,31 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,693 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Teva Pharmaceutical Industries-Papiers auf 30,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,28 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 42,28 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
