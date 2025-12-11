TransAct Technologies Aktie

WKN: 910968 / ISIN: US8929181035

Rentabler TransAct Technologies-Einstieg? 11.12.2025 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TransAct Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen TransAct Technologies-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem TransAct Technologies-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4,12 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die TransAct Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,272 TransAct Technologies-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.12.2025 107,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,41 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 7,04 Prozent.

Am Markt war TransAct Technologies jüngst 45,25 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu TransAct Technologies Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu TransAct Technologies Inc.mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

TransAct Technologies Inc. 4,34 -1,59% TransAct Technologies Inc.

