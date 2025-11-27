NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TransAct Technologies von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in TransAct Technologies gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem TransAct Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die TransAct Technologies-Aktie an diesem Tag 8,69 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 115,075 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen TransAct Technologies-Papiere wären am 26.11.2025 525,32 USD wert, da der Schlussstand 4,57 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,47 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete TransAct Technologies eine Marktkapitalisierung von 44,72 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at