TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|Hochrechnung
|
04.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein TransAct Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem TransAct Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,13 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 1 095,290 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 808,32 USD, da sich der Wert eines TransAct Technologies-Papiers am 03.12.2025 auf 4,39 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 4 808,32 USD entspricht einer negativen Performance von 51,92 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von TransAct Technologies belief sich zuletzt auf 45,22 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TransAct Technologies Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu TransAct Technologies Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TransAct Technologies Inc.
|4,49
|2,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.