WKN: 910968 / ISIN: US8929181035

Hochrechnung 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein TransAct Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in TransAct Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem TransAct Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,13 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 1 095,290 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 808,32 USD, da sich der Wert eines TransAct Technologies-Papiers am 03.12.2025 auf 4,39 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 4 808,32 USD entspricht einer negativen Performance von 51,92 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TransAct Technologies belief sich zuletzt auf 45,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

TransAct Technologies Inc. 4,49 2,28%

