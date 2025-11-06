Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Lohnendes Upbound Group-Investment?
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Upbound Group-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde die Upbound Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Upbound Group-Papier bei 30,66 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32,616 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2025 auf 19,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 647,10 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 35,29 Prozent.
Zuletzt verbuchte Upbound Group einen Börsenwert von 1,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Upbound Group Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Upbound Group-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
06.11.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Upbound Group Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Upbound Group Inc Registered Shs
|16,00
|-6,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.