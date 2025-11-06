NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Upbound Group-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Upbound Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Upbound Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Upbound Group-Papier bei 30,66 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32,616 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2025 auf 19,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 647,10 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 35,29 Prozent.

Zuletzt verbuchte Upbound Group einen Börsenwert von 1,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at