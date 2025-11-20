Upbound Group Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Upbound Group-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Upbound Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Upbound Group-Papier bei 32,11 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,114 Upbound Group-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2025 auf 16,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50,14 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,86 Prozent verringert.
Upbound Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 936,39 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
