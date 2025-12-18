NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Upbound Group von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Upbound Group-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Upbound Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Upbound Group-Aktie bei 30,45 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 32,841 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 584,24 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 41,58 Prozent.

Upbound Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at