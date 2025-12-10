USANA Health Sciences Aktie
WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071
|Profitables USANA Health Sciences-Investment?
|
10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine USANA Health Sciences-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das USANA Health Sciences-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 65,14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,352 USANA Health Sciences-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 307,95 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 69,20 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von USANA Health Sciences betrug jüngst 354,77 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
